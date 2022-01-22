Подозреваемого в нападении на вдову Градского отпустили на свободу

Подозреваемого в нападении на Марину Коташенко, вдову народного артиста России, певца и композитора Александра Градского, отпустили на свободу. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Задержанным оказался родственник Умеда Джабарова, купившего белый «Мерседес», в котором уехали преступники после нападения. За два дня до нападения Джабаров перепродал автомобиль земляку.

Полицейские пытались задержать мужчину, но нашли только его родственника, которого отпустили после серии допросов, поскольку он не принимал участия в ограблении.

Нападение на Коташенко произошло 16 января на трассе в Наро-Фоминске. Трое мужчин сымитировали ДТП, затем вооруженные злоумышленники подсели в автомобиль к женщине, заставили ее вернуться домой и потребовали отдать 100 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что полиция задержала одного из подозреваемых в ограблении вдовы народного артиста России. Им оказался 25-летний таджикистанец.