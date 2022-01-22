Посол оценил возможность размещения российских военных баз в Венесуэле

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» оценил возможность размещения в латиноамериканской стране российских военных баз.

«Что касается военных баз российских, то это очевидно. Для этого достаточно заглянуть в Конституцию Венесуэлы, где прямо сказано, что военных баз на территории быть не должно и не может», — сказал посол РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что нельзя забывать о том, что это суверенные страны. По его словам, латиноамериканские страны сами вправе решать, чьи военные базы они готовы разместить на своей территории.