Глава ВМС Германии назвал Путина желающим и заслуживающим уважения

Глава Военно-морских сил (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах назвал президента России Владимира Путина человеком, желающим уважения, и заявил, что «он, возможно, заслуживает его». Об этом сообщает РИА Новости.

«Путин оказывает давление, потому что знает, что может это делать... Чего он действительно хочет — это уважения... проявить уважение ничего не стоит... легко оказать ему уважение, которого он действительно требует и, возможно, также заслуживает. Россия — старая страна, Россия важна», — сказал Шенбах в ходе конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.

Ранее сообщалось, что Шенбах оценил вероятность возвращения Крыма в состав Украины. «Крымского полуострова нет», — заявил немецкий адмирал, добавив что он «никогда не вернется» в состав Украины. «Это факт», — констатировал он.