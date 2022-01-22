Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава ВМС Германии назвал Путина желающим и заслуживающим уважения

Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах назвал Россию старой и важной страной

Фото: Reuters

Глава Военно-морских сил (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах назвал президента России Владимира Путина человеком, желающим уважения, и заявил, что «он, возможно, заслуживает его». Об этом сообщает РИА Новости.

«Путин оказывает давление, потому что знает, что может это делать... Чего он действительно хочет — это уважения... проявить уважение ничего не стоит... легко оказать ему уважение, которого он действительно требует и, возможно, также заслуживает. Россия — старая страна, Россия важна», — сказал Шенбах в ходе конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.

Ранее сообщалось, что Шенбах оценил вероятность возвращения Крыма в состав Украины. «Крымского полуострова нет», — заявил немецкий адмирал, добавив что он «никогда не вернется» в состав Украины. «Это факт», — констатировал он.

Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Кадыров объяснил слова про тюрьму и место под землей для семьи бывшего судьи
Посла Германии вызвали в МИД Украины
Россиян возмутило объявление о поиске домработницы
Заявление главы немецких ВМС о Крыме разозлило правительство ФРГ
Товарищеский матч «Зенита» завершился массовой потасовкой с участием Дзюбы
Сексолог назвал причину популярности одного жанра порно в России
Глава ВМС Германии назвал Путина желающим и заслуживающим уважения
Появилось видео с места гибели ставшей жертвой собак семилетней россиянки
В Москве стая бродячих собак набросилась на подростков
Невеста бросила жениха накануне свадьбы и за несколько часов нашла другого
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter