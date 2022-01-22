В Севастополе по коммунальным трубам пустили святую воду

В праздник Крещения в среду, 19 января, в Севастополе освятили Чернореченское водохранилище и всю пресную воду города. Об этом сообщает телеканал «СТВ».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что теперь по коммунальным трубам города течет святая вода. «Всех севастопольцев от чистого сердца, от души поздравлю с праздником, с Крещением Господним. (...) Это замечательная севастопольская традиция, когда после сегодняшней службы можно открыть кран, и из него будет литься святая вода. Ни в одном городе России такого нет. Потому что все воды Чернореченского водохранилища, нашего главного источника водоснабжения, сегодня стали святыми после службы», — заверил он.

Согласно материалу, обряд освящения является главной традицией праздника Крещения, которую в Севастополе соблюдают на протяжении 17 лет. Известно, что церемонии предшествует молебен в храме Богоявления Господня, после которого верующие крестным ходом идут к водохранилищу. Там, под песнопения и молитвы, благочинный Севастопольского округа, протоирей Сергий Халюта, совершает обряд освящения.

В апреле 2021 года Крым и Севастополь получили миллиарды рублей на воду. Севастополь получил более 1,1 миллиарда рублей, а Республика Крым — более 2,1 миллиарда рублей. Выделенные средства потратят на геологоразведку и бурение новых скважин — 30 в Крыму и 17 в Севастополе. Специалисты также отремонтируют в Севастополе и Симферопольском районе более 61 километра трубопроводов.