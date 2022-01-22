Американский журналист удивился нашедшему волшебный эликсир молодости Овечкину

Американский журналист Дом Лущишин удивился успехам 36-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит The Athletic.

«Думаю, я не предвидел, что Алекс Овечкин в свои 36 найдет волшебный эликсир молодости, чтобы провести один из своих лучших сезонов», — поделился журналист. Он отметил, что не может представить, где была бы команда, если бы Овечкин выступал как в прошлом сезоне.

Ранее канадский журналист Майк Макинтайр поделился мнением о российском форварде. Он отметил, что Овечкин не проявляет абсолютно никаких признаков замедления и становится более сильным в свои зрелые спортивные годы. По мнению журналиста, это делает россиянина чудом природы.

В текущем сезоне Овечкин провел 41 игру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он забросил 27 шайб и отдал 29 результативных передач.