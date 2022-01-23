Эрдоган захотел провести новую встречу в формате «3+3»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган захотел провести новую встречу формата «3+3» с министрами иностранных дел России, Азербайджана, Армении, Ирана и Турции. О таких планах главы государства сообщает агентство Anadolu со ссылкой на его заявление.

Отмечается, что турецкий лидер провел телефонный разговор с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, в ходе которого заявил о продолжении усилий Анкары для воцарения мира и стабильности на Кавказе.

19 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о том, что Эрдоган приглашает президентов России и Украины провести переговоры, чтобы обсудить возникшие между странами противоречия.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предложение турецкой стороны, говорил, что оно пока не обсуждалось на официальном уровне. При этом он отметил, что Москва приветствует любые усилия, направленные на урегулирование ситуации вокруг Украины. Особенно он подчеркнул, что подобные предложения пока звучат только из Анкары.