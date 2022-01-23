Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Эрдоган захотел провести новую встречу в формате «3+3»

Anadolu: президент Турции Реджеп Эрдоган планирует провести новую встречу в формате «3+3»
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Murat Cetinmuhurdar / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган захотел провести новую встречу формата «3+3» с министрами иностранных дел России, Азербайджана, Армении, Ирана и Турции. О таких планах главы государства сообщает агентство Anadolu со ссылкой на его заявление.

Отмечается, что турецкий лидер провел телефонный разговор с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, в ходе которого заявил о продолжении усилий Анкары для воцарения мира и стабильности на Кавказе.

19 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о том, что Эрдоган приглашает президентов России и Украины провести переговоры, чтобы обсудить возникшие между странами противоречия.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предложение турецкой стороны, говорил, что оно пока не обсуждалось на официальном уровне. При этом он отметил, что Москва приветствует любые усилия, направленные на урегулирование ситуации вокруг Украины. Особенно он подчеркнул, что подобные предложения пока звучат только из Анкары.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Китай опроверг сообщение о просьбе Си Цзиньпина к Путину насчет Украины
Спрогнозированы последствия роста нефти до 150 долларов за баррель
Двух российских школьников арестовали по делу о «минировании»
В США оценили сообщения о «планах» России посадить в Киеве пророссийского лидера
Назван самый распространенный симптом омикрон-штамма
На аварийной АЭС «Фукусима-1» произошла утечка
Названа причина гибели семьи после отравления в Подмосковье
Пожилая москвичка не дождалась дворников и убрала улицу
Эрдоган захотел провести новую встречу в формате «3+3»
В Совфеде оценили отставку главкома ВМС ФРГ после слов о Крыме
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter