Дочь Назарбаева вернулась в соцсети с философскими цитатами

Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия вернулась в социальные сети. Она восстановила аккаунт в Facebook, а в Instagram опубликовала фотографии с философскими цитатами персидского поэта Омара Хайяма.

«Вспоминай Бога, когда тебе хорошо и он вспомнит тебя тогда, когда тебе будет плохо», — говорится в первом высказывании. «Не переживайте, когда кто-то отворачивается от вас. В жизни все случается к лучшему. Жизнь мудрее, она просто иногда избавляет нас от ненужного», — звучит вторая философская мысль.

Алия Назарбаева внезапно удалила свои аккаунты в соцсетях 14 января после того, как Instagram определил, что она находится в ОАЭ. Это произошло вскоре после того, как Алия первой из членов своей семьи прокомментировала массовые беспорядки в Казахстане. Однако пользователи обратили внимание, что Instagram автоматически определил ее геолокацию как ОАЭ. Аккаунт Назарбаевой в социальных сетях компании Meta был верифицирован — это означает, что страница действительно принадлежала ей.

Массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, в частности об уходе бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики. В результате в ряде городов прошли беспорядки с участием вооруженных людей, которые организовали атаки на важные объекты, включая аэропорт. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал произошедшее попыткой госпереворота.