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С загоревшегося в Черном море танкера эвакуировали экипаж

«Интерфакс»: в Черном море загорелся британский танкер Almuntazah с 700 тоннами мазута

Фото: Shutterstock

С британского танкера Almuntazah с более чем 700 тоннами мазута на борту, который загорелся в Черном море, эвакуировали российский экипаж. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«По данным капитана, ночью был пожар в машинном отделении, он дал команду экипажу сняться с судна на буксир», — говорится в сообщении. Всего на борту судна, идущего под флагом Коморских островов, было семь членов экипажа. Все они российские моряки.

Также в пресс-службе уточнили, что «видимых следов загрязнения воды не наблюдается, открытого огня не видно», но есть задымление. По предварительной информации, судовладелец собирается высадить экипаж на борт танкера для обследования.

Инцидент произошел в пяти километрах от мыса «Железный рог» в ночь на воскресенье, 23 января. К месту происшествия из порта Новороссийск прибыли многофункциональные аварийно-спасательные суда «Спасатель Демидов» и «Меркурий». Сейчас танкер находится на якорной стоянке.

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Варвара Кошечкина
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