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Байден провел совещание по России и Украине

Белый дом: президент США Джо Байден провел совещание по России и Украине со своей командой
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден провел совещание по России и Украине со своей командой, которая занимается вопросами национальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

В ходе совещания главе государстве доложили о текущем состоянии «российских военных операций на границе с Украиной». Также Байден обсудил со своими советниками дипломатическое взаимодействие с Россией с целью деэскалации и возможные меры сдерживания Москвы, а также поставки военной помощи Украине.

В Киеве и на Западе в последние месяцы звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Москва отрицает наличие агрессивных планов. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что, прикрываясь словами о скором вторжении, Киев и Запад готовят собственные провокации.

Марина Совина
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