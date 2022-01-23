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Движение судов по Босфору приостановили из-за непогоды

Движение по Босфорскому проливу в Турции приостановлено из-за плохой видимости

Фото: Shutterstock

Власти Турции приостановили движение судов в Босфорском проливе в обоих направлениях из-за непогоды. Такая информация появилась в Twitter-аккаунте канцелярии губернатора Стамбула.

В ведомстве заявили, что в районе Северный Чакар города Умурьери наблюдается плохая видимость — она упала ниже полумили.

Пролив Босфор соединяет Черное море с Мраморным и Эгейским и является узким межконтинентальным проливом. Его длина составляет около 30 километров, максимальная ширина пролива — 3700 метров на севере, минимальная ширина — 700 метров.

Ранее в январе движение судов по Босфору было приостановлено из-за поломки сухогруза на пути в Румынию в районе моста Султана Селима Явуза. В турецком управлении береговой охраны уточнили, что движение закрыли в обоих направлениях.

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Мария Гейн
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