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Врач назвал эффективный способ восстановления после COVID-19

Пульмонолог Тарасенко: сеансы галотерапии помогут восстановиться после COVID-19 за месяц

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко в беседе с радио Sputnik назвал эффективный способ восстановления после коронавируса.

По его словам, переболевшим COVID-19 людям медики рекомендуют дышать морским воздухом. Однако, поскольку не каждый имеет такую возможность, можно вместо нескольких дней на море провести один час в галокамере, или соляной пещере.

Специалист отметил, что сеансы галотерапии, в ходе которых человек дышит насыщенным солевыми частицами воздухом, предлагают различные клиники, санатории и реабилитационные центры. Он пояснил, что сухой соляной воздух или аэрозоль способен улучшить дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия в свою очередь значительно уменьшает отек слизистой бронхов.

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«Все ненужные продукты переработки прямого воздействия вируса и последствия воспаления, которые были в легких, уходят. Плюс к этому улучшается кровоснабжение, а также кислородный обмен в легких», — сказал врач.

Пульмонолог добавил, что при регулярном посещении соляной пещеры можно восстановиться за месяц. Для того, чтобы эффект был максимальным, медик порекомендовал совмещать галотерапию с другими методами реабилитации, так как она не является панацеей.

Врач добавил, что дома организовать подобное лечение не получится. «Есть соляные лампы, но такой концентрации соляных частиц, как в специальной комнате, мы не достигнем», — подчеркнул он.

Тарасенко предупредил, что при обострении бронхиальной астмы и обструктивного бронхита галотерапия противопоказана.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков назвал почти 100-процентный способ определить омикрон-штамм. Он пояснил, что наличие сразу насморка, головной боли, боли в горле, осиплости и расстройства стула почти на 100 процентов говорит о том, что у человека омикрон.

Марина Совина
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