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От ЕК потребовали объяснений о действиях во время энергетического кризиса

RT: евродепутат Том Берендсен спросил ЕК о действиях в условиях энергетического кризиса

Фото: Yves Herman / Reuters

Депутат Европейского парламента от Нидерландов Том Берендсен выразил обеспокоенность по поводу энергетического кризиса в Евросоюзе. Он попросил Еврокомиссию (ЕК) объяснить, какие меры она намерена предпринять в сложившихся условиях. Об этом сообщает RT со ссылкой на запрос политика.

Так, Берендсена спросил, какие меры примет Еврокомиссия, «чтобы в некоторой степени смягчить влияние кризиса на домохозяйства, малые и средние предприятия, а также промышленность», как она оценивает ситуацию на энергетическом рынке и каковы, по мнению ЕК, причины нынешнего кризиса.

Кроме того, евродепутат попросил объяснить, как сложившиеся условия повлияло поставок газа по российскому газопроводу «Ямал — Европа», высокая цена на выбросы углерода и низкий уровень запасов в европейских газовых хранилищах. Также он поинтересовался ожиданиями ЕК в отношении динамики цен на энергетическом рынке в ближайшие годы.

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Ранее член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон назвала геополитическую напряженность одной из причин высоких цен на газ, которые наблюдаются сейчас и ожидаются в краткосрочной перспективе. Симсон добавила, что сооружений для хранения запасов газа в ЕС недостаточно. «Многие министры указали, что положение на восточной границе [ЕС] и позиция России повлияли на ситуацию на европейском энергетическом рынке», — добавила она.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), хранилища газа в Европе опустели до 49,33 процента. Это на 16 процентных пунктов ниже, чем в среднем за последние пять лет.

Марина Совина
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