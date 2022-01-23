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Загоревшийся в Черном море танкер показали на видео

«Известия» публикуют кадры с загоревшимся в Черном море британским танкером Almuntazah

Британский танкер Almuntazah с более чем 700 тоннами мазута на борту, который загорелся в Черном море, показали на видео. Кадры в воскресенье, 23 января, публикуют «Известия».

Инцидент произошел в пяти километрах от мыса «Железный рог» в ночь на воскресенье, 23 января. К месту происшествия из порта Новороссийск были направлены многофункциональные аварийно-спасательные суда «Спасатель Демидов» и «Меркурий».

На записи виден черный дым рядом с горящим судном, а также несколько кораблей, задействованных в тушении и спасательной операции.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП никто не пострадал, а экипаж в составе семи российских граждан был эвакуирован на буксир «Бритиш» под флагом Молдовы.

Евгения Куликова
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