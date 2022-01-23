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Названы запретные в разговоре с мошенниками фразы

Специалист Седов: в беседе с мошенниками нельзя представляться и говорить «да» и «нет»

Фото: Shutterstock

Отвечать на звонки с незнакомых номеров не рекомендуется, поскольку целью злоумышленников могут быть не личные данные, а запись самого разговора для реализации мошеннических схем. В связи с этим специалист по безопасности Олег Седов назвал фразы, которые нельзя произносить во время беседы с мошенниками, передает «Российская газета».

По его словам, некоторые российские банки внедрили голосовую систему идентификации личности клиента. Этим пользуются мошенники, которые звонят россиянам, записывают разговор и на основе него пытаются сгенерировать аудиозапись для банка.

Седов отметил, что не стоит представляться в начале разговора. Более того, по мнению специалиста, запретными в разговоре со злоумышленниками словами являются «да» и «нет». Рекомендуется говорить короткими даже невнятными фразами, а также связаться с банком по указанному на официальном сайте или карточке номеру и сообщить о произошедшем.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко заявила, что достаточно просто определить, кто звонит с незнакомого номера — мошенник или сотрудник банка. По ее словам, кредитные организации обычно общаются с клиентами в сети и связываются с ними по телефону в пяти ситуациях: если была оставлена заявка на кредит, при соцопросах, для продвижения своих услуг, после жалобы клиента на аферу, а также для подтверждения информации после блокировки карты.

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Варвара Кошечкина
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