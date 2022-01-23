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Спорт

Капризов забросил шайбу в матче НХЛ и обновил личный рекорд

Капризов забросил шайбу и обновил свой рекорд по длительности результативной серии в НХЛ

Фото: David Berding / Reuters

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхоукс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин отличился в третьем периоде встречи, основное время которой завершилось со счетом 3:3. В овертайме победу команде Капризова принес точный бросок Маркуса Фолиньо.

Благодаря голу российский форвард обновил свой личный рекорд в НХЛ по количеству матчей с набранными очками подряд. Теперь эта серия составляет восемь встреч.

Капризов в нынешнем сезоне провел 36 игр в регулярном чемпионате НХЛ. На счету россиянина 17 заброшенных шайб и 31 результативная передача. В списке лучших бомбардиров лиги он занимает восьмое место.

Алексей Гусев
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