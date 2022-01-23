Турция заключила первый контракт на экспорт Bayraktar с украинскими двигателями

Турция заключила первый контракт на экспорт боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar Akinci, двигатели для которых, как заявляли в Киеве, будет поставлять Украина. Об этом сообщил гендиректор компании-производителя Baykar Makina Халук Байрактар, передает агентство «Анадолу».

Байрактар заявил, что поставки в рамках документа намечены на 2023 год, однако не уточнил, о каком государстве идет речь. При этом руководитель заявил о повышенном спросе на БЛА Bayraktar TB2. «Контракты на их закупку были заключены с 16 странами», — добавил он.

12 ноября прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что две компании страны — «Ивченко-Прогресс» и «Мотор Сич» — подписали контракты на поставку двигателей для турецких БПЛА.

Bayraktar Akinci, оснащенный турбовинтовыми двигателями разработки украинского предприятия «Ивченко-Прогресс», впервые испытали летом 2020 года. Размах крыльев беспилотника — 20 метров, длина — 12,3 метра. Максимальная взлетная масса — 5,5 тысячи килограммов. Полезная нагрузка — 1,35 тысячи килограммов. Максимальная высота полета — 12 километров, рабочая — 9 километров. Продолжительность полета — более 24 часов.