Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Турция заключила первый контракт на экспорт Bayraktar с украинскими двигателями

Турция заключила первый экспортный контракт на поставку боевых БЛА Bayraktar Akinci

Фото: Alba Cambeiro / Globallookpress.com

Турция заключила первый контракт на экспорт боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar Akinci, двигатели для которых, как заявляли в Киеве, будет поставлять Украина. Об этом сообщил гендиректор компании-производителя Baykar Makina Халук Байрактар, передает агентство «Анадолу».

Байрактар заявил, что поставки в рамках документа намечены на 2023 год, однако не уточнил, о каком государстве идет речь. При этом руководитель заявил о повышенном спросе на БЛА Bayraktar TB2. «Контракты на их закупку были заключены с 16 странами», — добавил он.

12 ноября прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что две компании страны — «Ивченко-Прогресс» и «Мотор Сич» — подписали контракты на поставку двигателей для турецких БПЛА.

Bayraktar Akinci, оснащенный турбовинтовыми двигателями разработки украинского предприятия «Ивченко-Прогресс», впервые испытали летом 2020 года. Размах крыльев беспилотника — 20 метров, длина — 12,3 метра. Максимальная взлетная масса — 5,5 тысячи килограммов. Полезная нагрузка — 1,35 тысячи килограммов. Максимальная высота полета — 12 километров, рабочая — 9 километров. Продолжительность полета — более 24 часов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России сочли несерьезными угрозы отключения от SWIFT
В Москве и Московской области продлили желтый уровень опасности
Московские власти опровергли данные о качестве новой униформы для медиков
Врачи усомнились в возможности диагностировать омикрон по одному симптому
Турция заключила первый контракт на экспорт Bayraktar с украинскими двигателями
Ученые объяснили принцип проникновения омикрона в клетки человека
Захарова рассказала о готовящейся крупной провокации со стороны Запада
В Приморье подросток сбил девушку и попытался спрятать тело в лесу
Российский город накрыл грязный смог
В деле «пророссийского лидера в Киеве» нашли след спецслужб США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter