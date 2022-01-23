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Стало известно о погибшем при обстреле военной базы в Мали

В Гао на юго-востоке Мали при обстреле военной базы погиб французский военнослужащий

Фото: Shutterstock

В Гао на юго-востоке Мали в результате минометного обстрела военной базы погиб французский военнослужащий, еще девять человек получили ранения. Об этом в воскресенье, 23 января, со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца пишет ТАСС.

Уточняется, что погибший принимал участие в военной операции «Бархан», которую в августе 2014 года с целью борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде начала Франция.

Как стало известно, мужчина служил в 54-м артиллерийском полку. Сам обстрел произошел днем ранее, 22 января.

Ранее сообщалось, что интенсивная стрельба была слышна утром 23 января на территории двух военных лагерей в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу. По данным местных СМИ, стрельба велась из автоматов и тяжелого оружия в лагере имени генерала Баба Сай и в лагере Сангуле Ламизана.

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Евгения Куликова
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