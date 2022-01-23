Академик РАН предупредил восемь раз привившегося Жириновского о последствиях

Постоянные прививки лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского против COVID-19 губительны для его здоровья, он проводит над собой странный эксперимент. На такое последствие обратил внимание вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Сергей Нетесов в разговоре с URA.ru. Его комментарий приводится в Telegram-канале агентства.

Он предупредил, что никому не стоит пытаться повторять за Жириновским и проходить вакцинацию против коронавирусной инфекции восемь раз.

Нетесов признался, что его удивляет работа медиков, которые следят за здоровьем председателя ЛДПР. «Надеюсь, однопартийцы и сторонники не станут повторять за Жириновским, подобные вещи могут быть крайне небезопасны», — подчеркнул вирусолог.

Накануне лидер ЛДПР рассказал, что сделал восемь прививок от коронавируса. Он считает это своим большим достижением и гордиться этим.

Ранее Жириновский пожелал актрисе Марии Шукшиной медленно умирать от коронавируса. Председатель ЛДПР уверен, что заслуженная артистка России совершает «гнусные поступки» и занимается «деструктивной пропагандой».