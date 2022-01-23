Генсек ОДКБ призвал НАТО снизить градус напряженности в Восточной Европе

Военная активность НАТО у границ Восточной Европы не поможет укреплению безопасности в регионе. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, его цитирует РИА Новости.

Зась призвал снизить градус напряженности. Он отметил, что милитаризация вблизи границ ОДКБ создает источник угрозы. По его мнению, нужно искать другие способы для обеспечения безопасности.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о зонах влияния НАТО в Восточной Европе. По его мнению, действия НАТО в отношении Украины однозначно показывают, что альянс рассматривает Киев как зону своего влияния.

Американский президент Джо Байден заявлял, что США не намерены сокращать военное присутствие в Европе. Отвечая на вопрос, могут ли Россия и США обсуждать вопрос сокращения численности американского контингента в Восточной Европе, Байден заявил, что США намерены увеличить численность войск в Румынии и других странах в случае, если президент России Владимир Путин вторгнется на Украину.