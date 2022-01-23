В ВОЗ допустили скорое окончание пандемии коронавируса

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге допустил, что конец пандемии коронавируса может скоро наступить, после омикрон-штамма. Об этом он сказал в интервью AFP, передает Le Figaro.

«Вполне вероятно, что регион приближается к окончанию пандемии», — сказал он, добавив, что после омикрона может наступить затишье на несколько недель или месяцев благодаря общему иммунитету, который выработается в результате вакцинации, перенесенной инфекции, скажется также сезонность.

При этом представитель ВОЗ призвал к осторожности, поскольку это не значит, что вирус перейдет в эндемическую фазу, которая характерна для определенной местности.

«Эндемический означает , что мы можем предсказать, что произойдет, а этот вирус уже не раз удивлял», — отметил представитель организации.

Ранее в январе специалист по инфекционным заболеваниям, вакцинолог из Atrium Health Wake Forest Baptist в Северной Каролине Кэтрин Полинг назвала кашель, заложенность носа, насморк и усталость главными симптомами омикрон-штамма. По словам специалистки, нескольких признаков может быть достаточно, чтобы понять, чем именно заразился человек.