Назван главный способ борьбы с плесенью в квартирах

Врач-эпидемиолог Дмитрий Вихров назвал вентиляцию главным способом борьбы с патогенными микроорганизмами в городских квартирах. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт пояснил, что предотвратить распространение плесени поможет повышенная температура в местах дислокации. «Просто воздух не проникает внутрь, а пар направленный и под давлением, довольно глубоко проникает. Это единственный безопасный способ, который может дать гарантию», — добавил он.

Также Вихров отметил, что плесень может перебраться от соседей через вентиляционную систему — в таком случае он призвал не допускать застоя воздуха в трубах, а также почаще их проветривать.

Эпидемиолог уточнил, что после удаления плесени пораженное место следует опрыскать раствором соды с лимоном или воспользоваться современными средствами бытовой химии с органическими кислотами.

Ранее в ноябре 2021 года сообщалось, что жительнице Ярославля, воспитывающей ребенка с инвалидностью, городская мэрия предложила переехать в разрушенную квартиру с плесенью. По словам женщины, она получила ключи от нового жилья в сентябре, однако от него пришлось отказаться.