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Диетолог рассказала об опасности попкорна

Диетолог Писарева: употребление попкорна может привести к ожирению и болезням сердца

Фото: Pixabay

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала об опасности попкорна. Ее слова приводит URA.RU.

По ее словам, употребление попкорна может привести к ожирению, диабету и болезням сердца. Она отметила, что обычно люди едят этот продукт в больших количествах, и за счет количества набирается калорийность.

«Чаще всего его едят или соленым или сладким, плюс там еще добавляется масло. Большое количество сахара — это лишний вес, ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Если мы едим соленый попкорн, то это переизбыток соли, что может вызывать отеки, особенно, если есть проблемы с почками», —сказала специалист.

Писарева посоветовала заменить попкорн сушеными яблоками, грушами, свежими фруктами, а также овощными снеками. «Это натуральные сахара, только та фруктоза, которая в них есть, плюс витамины, микроэлементы и клетчатка. Можно орешки, но натуральные и не соленые. Важно, чтобы они были хорошо промыты», —добавила она.

Ранее сообщалось, что ученые из Гарвардского университета рассказали о полезных свойствах темного шоколада. Употребление этого продукта способствует сохранению молодости.

Марина Совина
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