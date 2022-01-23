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В Австрии предупредили о санкциях против России в случае вторжения на Украину

МИД Австрии: против Москвы введут масштабные санкции в случае вторжения на Украину

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что в случае вторжения России на территорию Украины против Москвы будут введены масштабные санкции. Об этом сообщает Kurier.

При этом отмечается, что ограничения не коснутся газовой сферы и газопровода «Северный поток-2». «Мы в Европе в определенной степени зависим от энергоносителей из России. Мы не сможем изменить это за одну ночь, если нам вдруг понадобятся тепло и электричество», — добавил Шалленберг.

Глава австрийского МИД также предупредил, что в случае эскалации и военных действий будет «четкий, недвусмысленный и быстрый ответ».

Кроме того, Шалленберг заявил, что некоторые позиции России по безопасности неприемлемы — например, требование не принимать Украину в состав НАТО или предложение вывести военных из стран, уже вступивших в альянс.

Ранее в январе сообщалось, что власти Великобритании готовы ввести серьезные экономические санкции против России в случае, если на Украине будет осуществлена попытка приведения к власти пророссийских политиков. «Россия столкнется с серьезными последствиями, если попытается вторгнуться на Украину, а также установить марионеточный режим», — пригрозил заместитель премьер-министра королевства, министр юстиции Доминик Рааб.

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Мария Гейн
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