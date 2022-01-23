Россиянам назвали виновников падения снега и сосулек с крыши на автомобиль

Автоюрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько в интервью радио Sputnik назвал россиянам виновников падения снега и сосулек с крыш на припаркованные у домов машины. По его словам, вина за это лежит на управляющих компаниях, и они должны оплатить ремонт в случае повреждения автомобиля.

Он посоветовал сразу же задокументировать ущерб, нанесенный авто, а затем вызвать полицию. При этом сотрудник правоохранительных органов должен сфотографировать как сам поврежденный автомобиль, так и неубранный с крыши снег.

«Для начала надо зафиксировать весь ущерб, нанесенный автомобилю, то есть вызвать сотрудников полиции. Они осмотрят место происшествия и все зафиксируют. После этого надо обращаться в управляющую компанию и требовать возмещения ущерба», — посоветовал юрист.

Радько уточнил, что взыскать с управляющей компании стоимость ремонта автомобиля можно будет через суд. Он отметил, что шансов получить компенсацию много.

«Если снег упал на машину, значит, крыша от него была не очищена. Доказать иное очень сложно. Управляющие компании обязаны удалять снег и сосульки с крыш, поскольку от падения сосулек могут пострадать не только машины, но и люди. Если человек умрет или получит травму, то против управляющей компании могут возбудить уголовное дело», — пояснил юрист.

Ранее стало известно, что житель Нижнего Новгорода погиб от глыбы льда, которая упала на него с крыши одноэтажного дома. По версии следствия, собственник здания при помощи бензопилы очищал наледь, свисающую с крыши промышленного здания. В процессе работы кусок льда диаметром около одного метра откололся и упал на 56-летнего мужчину, который скончался от полученных повреждений.

