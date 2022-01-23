Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич в беседе с TV Pink обвинил Фонд Рокфеллера в спонсировании антиправительственных протестов в республике с целью смены нынешней власти в стране.
«Когда они [Фонд Рокфеллера] дают деньги Саве Манойловичу (один из лидеров протестов — прим. «Ленты.ру») говорят, что это для общей деятельности. Держат вас за идиота, хотят одним ударом убить двух мух — значительно повлиять и помочь свергнуть власть в Сербии, а с другой стороны — защитить свои коммерческие интересы», — сказал политик.
Речь идет о протестах экологических активистов против проекта с австралийско-британским концерном Rio Tinto по добыче лития на северо-западе страны. Сербский премьер-министр Ана Брнабич ранее объявила, что кабмин официально отказался от проекта. Теперь, по словам Брнабич, их требования выполнены, а на «Rio Tinto в Сербии поставлена точка».