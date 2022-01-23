Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в Сербии

Президент Сербии Вучич: Фонд Рокфеллера спонсирует антиправительственные протесты в стране
Александр Вучич

Александр Вучич . Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич в беседе с TV Pink обвинил Фонд Рокфеллера в спонсировании антиправительственных протестов в республике с целью смены нынешней власти в стране.

«Когда они [Фонд Рокфеллера] дают деньги Саве Манойловичу (один из лидеров протестов — прим. «Ленты.ру») говорят, что это для общей деятельности. Держат вас за идиота, хотят одним ударом убить двух мух — значительно повлиять и помочь свергнуть власть в Сербии, а с другой стороны — защитить свои коммерческие интересы», — сказал политик.

Речь идет о протестах экологических активистов против проекта с австралийско-британским концерном Rio Tinto по добыче лития на северо-западе страны. Сербский премьер-министр Ана Брнабич ранее объявила, что кабмин официально отказался от проекта. Теперь, по словам Брнабич, их требования выполнены, а на «Rio Tinto в Сербии поставлена точка».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Главком ВМС ФРГ подал в отставку после слов «Крым никогда не вернется»
Пользователи сети предложили сбрасывать снег в Москву-реку
Названы полезные для работы мозга продукты
Россиянам объяснили условия выхода на пенсию в 2022 году
МИД Британии заявил о планах России посадить в Киеве лояльного лидера
В Госдуме предрекли признание европейцами Крыма территорией России
Главком ВМС ФРГ подтвердил уход в отставку после заявлений о возвращении Крыма
Умерла актриса из фильма «Зойкина квартира»
Россиянка погибла в ДТП с грузовиком в Аргентине
Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в Сербии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter