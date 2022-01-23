Родственники экс-судьи ВС Чечни Янгулбаева перестали выходить на связь

Родственники чеченского правозащитника и сына экс-судьи ВС Чечни Сайди Янгулбаева Абубакара, живущие в Грозном, перестали выходить на связь. Об этом он рассказал РБК.

«Вчера к двум домам, где живут мои родственники, ездили мои знакомые, чтобы проверить, есть ли кто-нибудь дома, но на звонки и стук никто не ответил», — рассказал собеседник издания, добавив, что не знает, что с ними происходит. Он предположил, что их собрали на практикующуюся в Чечне акцию осуждения человека родственниками.

Также Янгулбаев заявил, что ранее он уже подавал заявление в Следственный комитет России о похищении родственников, недавно ему сообщили, что заявление было передано в Чечню для проверки. «Думаю, в период активной проверки будет лишним подавать еще одно», — сказал правозащитник. Он уточнил, что связи нет с двумя семьями приблизительно из 15 человек.

Ранее стало известно, что члены семьи экс-судьи Янгулбаева покинули Россию из-за угрозы жизни. Отмечается, что супруга Янгулбаева Мусаева находится в Чечне, данных о ее состоянии и точном местонахождении нет.

21 января «Комитет против пыток» сообщил, что представившиеся чеченскими силовиками вооруженные люди в гражданской одежде и масках вломились в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижегородской области, откуда похитили его больную диабетом жену Зарему Мусаеву.