Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Труп россиянина нашли на мусоросортировочном заводе

СК по Тюменской области: на мусоросортировочном заводе найдено тело мужчины

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На территории мусоросортировочного завода в Тюмени работники нашли на конвейере труп мужчины. Об этом сообщает «72.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.

Тело россиянина обнаружили в субботу, 22 января, оно попало на предприятие случайно вместе с отходами. Мужчина был раздет, его тело покрыто татуировками.

«Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что личность мужчины пока не установлена.

Ранее в декабре сообщалось, что в Кемеровской области нетрезвый мужчина уснул прямо на трупе своего знакомого, которого он сам же решил избить во время застолья. Приятели вместе выпивали, в ходе ссоры мужчина напал на собутыльника и избил его до смерти.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Врач назвал самый распространенный симптом омикрона
От ЕК потребовали объяснений о действиях во время энергетического кризиса
Москвичей удивила странная работа снегоуборчной машины
Премьер-министр Новой Зеландии отменила свадьбу из-за COVID-ограничений
Труп россиянина нашли на мусоросортировочном заводе
На территории детского сада в Москве заметили дикую лису
Однофамилец Нурмагомедова победил американца Коди Стэманна в поединке UFC
Врач назвал эффективный способ восстановления после COVID-19
Россиянам назвали виновников падения снега и сосулек с крыши на автомобиль
Финансист призвал россиян инвестировать в рублевые активы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter