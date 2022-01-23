В США призвали к совместным учениям в Европе для демонстрации Путину серьезности

Член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол призвал провести совместные учения в ЕС (Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии) ради демонстрации президенту РФ Владимиру Путину «серьезности» намерений на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает телеканал CBS, передает РИА Новости.

По мнению политика, Путин не видит, что США настроены серьезно, и поэтому происходит наращивание численности военных в Европе. По мнению Маккола, все началось с Афганистана и безоговорочной капитуляции перед «Талибаном» (террористическая организация запрещена в России). «Когда он увидел слабость, а слабость провоцирует агрессию», — сказал он.

Маккол также выразил мнение, что президент США Джо Байден часто шел на уступки российскому лидеру, поэтому Путин чувствует слабость своего американского коллеги.

Ранее Байден заявлял, что США не намерены сокращать военное присутствие в Европе. Отвечая на вопрос, могут ли Россия и США обсуждать вопрос сокращения численности американского контингента в Восточной Европе, Байден заявил, что США намерены увеличить численность войск в Румынии и других странах в случае, если президент России Владимир Путин вторгнется на Украину.