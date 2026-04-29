Легенда сборных СССР и Украины по футболу назвал россиян падалью. Он также рассказал о неожиданном предложении от главы РФС

Легенда киевского «Динамо» и сборной СССР, олимпийский чемпион 1988 года Алексей Михайличенко в недавнем интервью сравнил англичан и россиян и сделал нелестное заявление. Он также рассказал о щедром предложении, поступившем ему от первого президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова в 1992 году.

Интервьюер поинтересовался, что спортсмен думает о болельщиках из Англии и Шотландии. «Они [шотландцы] похожи на наших. Вообще, шотландцы очень напоминают мне украинцев. (...) Англичане — более чопорные, высокомерные, самовлюбленные», — порассуждал Михайличенко. Журналист от себя дополнил, что они, вероятно, к тому же нарциссы, на что бывший футболист согласился и продолжил: «Да, как и эта российская падаль».

Михайличенко является трехкратным чемпионом СССР в составе киевского «Динамо», вместе с советской сборной в 1988 году он выиграл Олимпиаду и стал вице-чемпионом Европы. В активе Михайличенко два матча в составе сборной Украины. После окончания карьеры он тренировал киевское «Динамо» и украинскую национальную команду.

Михайличенко рассказал о предложении стать капитаном сборной России

По его словам, Вячеслав Колосков позвонил ему после выступления сборной СНГ на чемпионате Европы-1992. «Предлагал не просто перейти в сборную России, а стать ее первым капитаном — обещали жилье, деньги», — поделился Михайличенко. Он рассмеялся в ответ и попрощался с главой РФС.

У Колоскова между тем иная версия событий. Колосков подтвердил, что хотел видеть Михайличенко в сборной России, но при этом заверил, что никого не уговаривал — это прерогатива главного тренера.

Конечно, я хотел видеть его в сборной России. Михайличенко — выдающийся игрок, один из сильнейших за всю историю. Но у меня не было функции уговаривать футболистов. Ко мне приходил главный тренер и говорил, кого хотел бы видеть в сборной команде, и я давал добро Вячеслав Колосков первый президент Российского футбольного союза

Обещание жилья же он назвал невозможным. «Думаю, здесь Леша немного фантазирует», — резюмировал Колосков, отметив, что существовал договор, где четко были прописаны все финансовые условия.

Михайличенко избил сантехника

В январе сообщалось, что спортсмен избил сантехника из-за отсутствия отопления. Пострадавшего госпитализировали. Сам Михайличенко потом сказал, что ему безразлична огласка инцидента.

Конфликт разгорелся на почве отсутствия отопления. 21 января сантехник Николай занимался ремонтом в бойлерной жилого дома. К нему спустился разгневанный жилец — 62-летний Михайличенко. Словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство: экс-футболист нанес сантехнику удар по лицу, а затем — ногой в пах. Самым загадочным обстоятельством дела стала пропажа вещественного доказательства. По словам потерпевшего, начальник коммунальной службы присутствовал при конфликте и снимал все. Однако после разговора с Михайличенко запись якобы «исчезла».