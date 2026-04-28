Бывший украинский футболист рассказал о предложении стать капитаном сборной России

Михайличенко рассказал о предложении стать капитаном сборной России

Бывший советский и украинский футболист Алексей Михайличенко рассказал о поступившем ему предложении от главы Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова в 1992 году. Об этом сообщает Ua-football.com.

По словам экс-игрока, функционер позвонил ему после выступления сборной СНГ на чемпионате Европы — 1992. «Предлагал не просто перейти в сборную России, а стать ее первым капитаном — обещали жилье, деньги», — заявил Михайличенко.

Украинец отметил, что рассмеялся в ответ. «Я сказал: "Хорошо, спасибо, до свидания. Моя родина — это не только Украина, это мои друзья, мои родственники, стадион "Динамо""», — добавил Михайличенко.

Футболист является трехкратным чемпионом СССР в составе киевского «Динамо», вместе с советской сборной в 1988 году он выиграл Олимпиаду и стал вице-чемпионом Европы. В активе Михайличенко два матча в составе сборной Украины. После окончания карьеры он тренировал киевское «Динамо» и украинскую национальную команду.