07:59, 29 апреля 2026Спорт

Легенда украинского футбола назвал русских падалью

Бывший футболист киевского «Динамо» Михайличенко назвал русских падалью
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Фурман / РИА Новости

Легенда украинского футбола Алексей Михайличенко резко раскритиковал русских и англичан. Его слова приводит Tribuna.

Бывший футболист и главный тренер киевского «Динамо» назвал их высокомерными и самовлюбленными. «Англичане — более чопорные, высокомерные, самовлюбленные. Как и эта российская падаль», — заявил он. При этом Михайличенко назвал шотландцев открытыми и дружелюбными.

Ранее Михайличенко рассказал о поступившем ему предложении от главы Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова в 1992 году. Он заявил, что ему предлагали стать капитаном сборной России.

Футболист является трехкратным чемпионом СССР в составе киевского «Динамо», вместе с советской сборной в 1988 году он выиграл Олимпиаду и стал вице-чемпионом Европы. В активе Михайличенко два матча в составе сборной Украины. После окончания карьеры он тренировал киевское «Динамо» и украинскую национальную команду.

