09:19, 29 апреля 2026Экономика

Москвичам предсказали «отстающее» 1 мая

Гидрометцентр: Столичная погода 1 мая будет «отставать» по календарю на месяц
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

В Москве 1 мая окажется не по-майски прохладным, отставая от календаря практически на месяц. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России.

Хотя атмосферное давление вырастет, местами еще будут возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью температура может упасть до 0 градусов, однако уже днем столбики термометров покажут плюс 9-10 градусов Цельсия.

Начиная со 2 мая, погоду в столичном регионе будет определять антициклон, смещающийся с территории Европы. В условиях малооблачной и сухой погоды, ожидается хороший прогрев воздуха. К 3 мая среднесуточная температура вернется к норме и будет соответствовать привычным майским значениям. Дневная температура преодолеет отметку в плюс 15 градусов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал, что снежный покров в Москве растает уже к среде, 29 апреля.

