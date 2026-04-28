Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:23, 28 апреля 2026Экономика

Москвичам назвали срок исчезновения сугробов

Синоптик Ильин: Снег в Москве растает к 29 апреля
Виктория Клабукова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Заметенной снегом Москва простоит недолго. Когда в столице вновь обнажится земля и исчезнут сугробы, телеканалу «Москва 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозам специалиста, снежный покров в Москве растает уже к среде, 29 апреля. Речь идет о газонах и зеленых насаждениях, а на проезжей части снег исчезнет гораздо раньше. Однако в северных районах города отдельные снежные «островки» сохранятся вплоть до пятницы, 1 мая, предупреждает Ильин.

Снегопады в апреле, как отмечает синоптик, — явление редкое, но не уникальное. В последний раз так поздно снег наведывался в столицу в 2019 году. Возвращение снежных осадков в целом Ильин объясняет климатическими изменениями. В частности, в этом году мощные снегопады в Московский регион принес циклон. В результате 27 апреля намело от 4 до 15 сантиметров снега — больше всего в центре, на востоке и северо-востоке области. Действие циклона сохранится в течение двух-двух с половиной дней. Уже 30 апреля осадки ослабнут, снегопады перейдут в кратковременный дождь.

До среды, 29 апреля, столбики термометров будут держаться около минус 2-плюс 2 градусов, местами по области ночью будет подмораживать до минус 4. В ночные часы осадки будут представлены снегом, а днем — в основном дождем. К четвергу, 30 апреля, ветер стихнет с 15-20 метров до 2-7 метров в секунду. 1 мая он ослабнет до 1-3 метров в секунду.

Погода этим летом также будет нестабильной. Как предполагают синоптики, летом жаркие дни будут сменяться провалами в холод и ливнями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok