18:07, 27 апреля 2026Экономика

Россиянам пообещали контрастное лето

Шувалов: Теплые дни этим летом будут сменяться провалами в холод и ливнями
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Предстоящее лето ожидается очень контрастным и неоднозначным, предупредил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Свой прогноз он озвучил в беседе с НСН.

По словам метеоролога, в летние месяцы стоит готовиться к заметному колебанию температур. Теплые жаркие дни, вероятно, будут сменяться провалами в холод. Между всем этим — сильные ливни.

Возвращаясь к весне, Шувалов отметил, что «нешашлычная» погода продлится в Москве как минимум до конца апреля. На погоду влияет циклон, и своей нижней точки он достиг в понедельник, 27 апреля, пояснил собеседник издания. В дальнейшем атмосферное давление будет расти, и к концу недели окажется выше положенного по климатической норме.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что майские праздники начнутся со снега с дождем. Осадки в столице и Подмосковье ожидаются, с его слов, 1 мая, тогда как 2 и 3 мая на улице станет теплеть.

    Последние новости

    Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

    Российским туристам дали советы по выбору отелей

    Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

    Звезда «Всегда говори всегда» объяснила свою пропажу

    Воевавший за ВСУ чеченец в стихах рассказал о своем предательстве

    Появились подробности об учебниках под редакцией Медведева

    Япония и Австралия заключили крупнейший оборонный контракт

    Теннисистка Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

    Россиянам назвали обязательные средства от боли в спине для дачной аптечки

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Все новости
