17:38, 27 апреля 2026Экономика

Москвичам назвали продолжительность «нешашлычной» погоды

Синоптик Шувалов: «Нешашлычная» погода сохранится до последнего дня апреля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Так называемая нешашлычная погода продержится в столичном регионе по крайней мере до последних дней апреля. Такой прогноз сделал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Его слова приводит НСН.

Влияние на погоду в Москве и области оказывает циклон. «Сегодня мы прошли самую нижнюю точку. Завтра давление вырастет на десять миллиметров ртутного столба, а к концу месяца давление будет уже выше положенного по климатической норме», — рассказал синоптик. По словам Шувалова, в понедельник, 27 апреля, были самые сильные осадки и ветер. Со вторника будет менее ненастно, а к среде осадки уже будут небольшими.

В конце апреля североатлантический циклон принес в столицу обильные осадки — в ночь на понедельник, 27 апреля, в Москве выпало более половины от месячной нормы, а температура воздуха опустилась ниже нуля. Снегопад связан с вторжением холодных воздушных масс, пришедших с северо-запада, Северной Атлантики и Баренцева моря. Снег должен растаять к маю.

