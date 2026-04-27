Назван срок таяния снега в Москве

Синоптик Тишковец: Снег в Москве растает к 1 мая

Снежный покров в Москве растает к пятнице, 1 мая. Срок исчезновения сугробов в столице назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, 1 мая метеоусловия определит тыл циклона. В этот день установится облачная погода с прояснениями, при этом днем возможен кратковременный дождь. «Под утро минус 3-плюс 2 градуса, днем плюс 6-плюс 11 градусов, снежный покров растает», — добавил Тишковец.

Ранее сообщалось, что высота снега в Москве 27 апреля побила 55-летний рекорд. Снежный покров в столице вырос до 12 сантиметров.