13:38, 27 апреля 2026Экономика

Московские сугробы побили рекорд

Синоптик Леус: Сугробы в Москве побили рекорд 55-летней давности
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Высота сугробов в Москве в понедельник, 27 апреля, оказалась рекордной за последние десятилетия. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

Сугробы побили рекорд 55-летней давности, превысив предыдущий максимальный показатель для этого дня на два сантиметра. «К утру в столице сформировался снежный покров высотой в 12 сантиметров», — отметил синоптик.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали новый суточный рекорд низкого атмосферного давления. Он составил 726,3 миллиметра ртутного столба. Показатель опустился ниже нормы на 20 единиц.

