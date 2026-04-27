Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:21, 27 апреля 2026Экономика

В Москве побили рекорд

Синоптик Леус: В Москве обновлен рекорд низкого атмосферного давления
Александра Качан (Редактор)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

В Москве зафиксировали новый суточный рекорд низкого атмосферного давления. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, показатели опустились ниже прежнего рекорда сразу после полуночи. Прежде минимальным показателем для 27 апреля считалось давление на уровне 729,9 миллиметра ртутного столба, такие условия наблюдались в 1971 году. Ночью снижение продолжилось, к 6:00 показатели достигли 726,3 миллиметра ртутного столба — это более чем на 20 единиц ниже нормы.

«Так как показания барометров продолжают падать, точное значение нового рекорда мы узнаем ближе к окончанию сегодняшнего дня», — отметил Леус. Он добавил, что давление вернется к норме в середине дня 29 апреля.

Ранее Леус предупредил, что рекордно низкое давление на текущей наделе может плохо сказаться на здоровье москвичей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России выразил решительный протест послу Германии

    Россиянин устроил гонку с висящим на двери инспектором ДПС и попал на видео

    Зеленский сделал заявление о массированных российских атаках

    Вероятность энергетического кризиса в Евросоюзе оценили

    Цыганова напомнила о поддержке Меладзе лозунга «Слава Украине»

    В Москве пройден пик снегопада

    На Шри-Ланке разоблачили группу монахов-наркокурьеров

    Популярные препараты оказались способны защитить мозг от болезни Альцгеймера

    Водителям напомнили о наказании за просроченные права

    Словакия оказалась в серьезной экономической опасности из-за действий Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok