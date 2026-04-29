Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:26, 29 апреля 2026Спорт

Гол россиянина помог «Эдмонтону» одолеть «Анахайм» в плей-офф

Владислав Уткин
Фото: Perry Nelson / Imagn Images / Reuters

Гол россиянина помог «Эдмонтону» одолеть «Анахайм» в плей-офф.

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин отличился в матче первого раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «Ойлерз», 24-летний россиянин забросил первую шайбу на третьей минуте встречи.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Анахайма». Следующий матч пройдет 30 апреля.

Ранее Анастасия Шубская, супруга российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассекретила меню торжественного ужина в резиденции посла России в США Александра Дарчиева. Она рассказала, что гостям подали салат с дарами моря, утку с черносливом и овощами на гриле, а на десерт — ассорти русских пирожных с лесными ягодами. Напитки включали пиво, вина, виски и водку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok