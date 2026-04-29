Гол россиянина помог «Эдмонтону» одолеть «Анахайм» в плей-офф

Гол Подколзина помог «Эдмонтону» одолеть «Анахайм» в плей-офф со счетом 4:1

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин отличился в матче первого раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «Ойлерз», 24-летний россиянин забросил первую шайбу на третьей минуте встречи.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Анахайма». Следующий матч пройдет 30 апреля.

