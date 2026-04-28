20:30, 28 апреля 2026

Рассекречено меню ужина Овечкина в резиденции посла России в США

Хоккеист Александр Овечкин с женой посетили резиденцию посла России в США
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Daniel Kucin Jr.-Imagn Images / Reuters

Российский нападающий Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин с супругой Анастасией Шубской посетили резиденцию посла России в США Александра Дарчиева, где состоялся торжественный ужин. Об этом сообщается на странице супруги спортсмена в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Жена хоккеиста рассекретила меню вечера в Вашингтоне. Она рассказала, что гостям подали салат с дарами моря, утку с черносливом и овощами на гриле, а на десерт — ассорти русских пирожных с лесными ягодами. Напитки включали пиво, вина, виски и водку.

Встреча прошла 27 апреля после завершения сезона НХЛ-2025/2026 для Овечкина. Шубская опубликовала видео, карточку рассадки и меню в соцсетях, отметив радушный прием.

Овечкин в текущем сезоне провел 82 матча, в которых забросил 32 шайбы и сделал столько же результативных передач. К текущему моменту игрок забил 1006 голов в НХЛ, это на десять меньше, чем у обладателя абсолютного рекорда по этому показателю Уэйна Гретцки.

