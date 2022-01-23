Умер заслуженный артист РСФСР Джабраилов

На 90-м году жизни умер актер, заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Московского академического театра имени Маяковского.

Артист скончался вечером 22 января. Коллектив театра выразил соболезнования его родственникам. В сообщении отмечается, что

Джабраилов был актером с оригинальной внешностью и могучим темпераментом, создавший галерею ярких образов.

Причина смерти актера не называется.

Джабраилов родился 8 декабря 1932 года. Он окончил актерский факультет ГИТИСа в 1955 году, а в 1961 — режиссерский факультет. Параллельно с обучением артист служил в Лезгинском драмтеатре имени Стальского в Дербенте.

В 1963 году Джабраилов принят режиссером в Тульский областной театр имени Горького. С 1964 года служил в Театре на Таганке. В 1993 году был принят в «Содружества актеров Таганки». В 2002 году Джабраилов перешел в труппу Московского академического театра имени Маяковского.

Также зрителям он знаком по работам в картинах «Одержимые», «Вертикаль». В 2019 году Джабраилов удостоился Медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

18 января 2022 года стало известно о смерти российского актера театра, кино и телевидения Анатолия Басина.

Мужчина скончался в понедельник, 17 января, в возрасте 72 лет. О причинах смерти артиста не говорится.