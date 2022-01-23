Актриса Татьяна Васильева рассказала о пережитых в четыре года домогательствах

74-летняя российская актриса Татьяна Васильева призналась, что в детстве она стала жертвой домогательств. Об этом она рассказала в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Народная артистка России поделилась, что стала жертвой насильника в четыре года. «Об этом я первый раз в жизни говорю. Это было противно, неприятно. Я хотела бегать, я хотела играть, а меня все время поджидал этот человек. Все время он был где-то рядом. Очень взрослый», — вспомнила она.

По словам Васильевой, будучи ребенком она страдала от сексуальных действий друга семьи долгие годы: «Это была большая часть моей жизни. Очень большая. Это было детство, отрочество и юность. И я уехала учиться в Москву, и так это все закончилось».

В эфире программы Васильева также заявила, что использовала любую возможность, чтобы стать знаменитой актрисой, поэтому заявления актрисы Елены Прокловой из-за пережитых домогательств не вызвали у нее сочувствия.

В апреле 2021 года Проклова заявила в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, что в подростковом возрасте ее домогался некий известный артист. Она не раскрыла его имени, однако отметила, что этот человек уже умер. В СМИ предположили, что речь шла об Олеге Табакове, что спровоцировало оживленную дискуссию в медиа.

