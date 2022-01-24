Оценен риск заражения коронавирусом из-за употребления алкоголя

Китайские ученые выяснили, что употребление некоторого количества шампанского и вина может снизить риск заражения коронавирусом, хотя, в целом, алкогольные напитки способствуют увеличению вероятности инфицирования. О противоречивых результатах исследования сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Nutrition.

В исследовании приняли участие более 473 тысяч человек, среди которых у 16,5 тысячи человек был положительный результат на COVID-19. Для оценки связи между употреблением алкоголя и риском заражения коронавирусом был использован многофакторный регрессионный анализ, который заключается в определении влияния нескольких факторов на зависимую переменную. Также было показано, насколько риск инфицирования зависит от количества потребляемого алкоголя.

Оказалось, что те, кто употреблял алкоголь в два раза выше нормы, имели более высокий риск заражения COVID-19 (в 1,12 раза). Так, пиво и сидр увеличивали вероятность инфицирования независимо от количества и частоты употребления. Однако потребление красного вина, белого вина и шампанского выше нормы неожиданно сыграло защитную роль против коронавируса, хотя и никак не влияло на смертность среди заболевших.

Как заключают специалисты, риск заражения коронавирусом различается в зависимости от частоты употребления, количества и типа алкогольных напитков. В то же время ученые не рекомендуют пить пиво, сидр и другие спиртные напитки во время эпидемий, а также употреблять алкоголь в больших количествах.