В России дали совет Зеленскому и его спонсорам

Дипломат Евстигнеева призвала спонсоров Зеленского вспомнить о выборах на Украине

Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева выступила с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его спонсорам. Текст ее выступления опубликован на сайте постпредства.

Дипломат дала совет Зеленскому и призвала его изучить настроения на Украине. При этом спонсоров украинского лидера она призвала вспомнить о выборах в стране.

«Зеленский фактически превратился в политическую фигуру, чье давно уже незаконное пребывание у власти держится исключительно на продолжении боевых действий», — заключила она.

Ранее сообщалось, что Зеленский пытается поднять себе рейтинг перед неизбежными выборами президента Украины за счет хамского и агрессивного поведения. С таким мнением выступил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.