Перечислены самые провальные гаджеты Apple

Журналисты издания MacRumors перечислили самые провальные гаджеты Apple с точки зрения дизайна. Список приводится на сайте медиа.

Авторы выбрали устройства и изобретения, которые имеют спорный дизайн и были раскритикованы пользователями. В список вошел пульт для Apple TV, который журналисты отметили за небольшие габариты, благодаря которому устройство постоянно терялось. Также аппарат оказался симметричным, поэтому при его использовании наблюдались трудности. Чехол для наушников AirPods Max раскритиковали из-за сложной конструкции и очень маркого корпуса, который быстро собирал пыль и царапины.

В рейтинг попала клавиатура типа «бабочка», которая применялась в ноутбуках, выпущенных с 2015 по 2019 годы. «Ее механизм был настолько тонким и хрупким, что малейший кусочек песка мог вывести его из строя», — говорится в материале. Компьютер Mac Pro, появившийся в 2013 году, был высмеян из-за цилиндрической формы, из-за которой девайс было очень сложно разобрать. В 2017 году представители Apple признали свою ошибку.

Компьютерную мышь и стилус Apple Pencil первого поколения подвергли критике из-за особенности зарядки устройств. Чтобы пополнить запас аккумулятора, мышь приходилось переворачивать и оставлять в таком виде на столе, а стилус — подключать к разъему iPad. Авторы отметили, что сложно подсчитать количество устройств, сломавшихся из-за того, что во время зарядки стилус или планшет случайно задевали.

«Время от времени даже Apple ошибается, и последовательное обоснование компанией того, как должен быть создан продукт, может привести к раздражению конечного пользователя», — подытожили журналисты.

Ранее Роскачество выбрало AirPods 3 в качестве лучших беспроводных наушников 2021 года. Также в топ новых гарнитур попали B&O Beoplay EQ, Honor Earbuds 2 Lite, Sony WF-C500 и JBL Tune 130NC TWS.