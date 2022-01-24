Открывшему огонь по людям бывшему прапорщику милиции запросили 20 лет колонии

Гособвинитель на прениях в суде запросил 20 лет колонии бывшему прапорщику милиции Сергею Болкову, который в Екатеринбурге открыл огонь по людям из охотничьего карабина и ранил 9-летнюю девочку. Об этом в понедельник, 24 января, сообщает KP.RU.

По данным издания, Болков признал свою вину частично — так как он не видел ребенка за машиной, в которую стрелял, то считает, что в его действиях не могло быть покушения на убийство. Пуля задела пучок нервов рядом с позвоночником. Вероятно, девочка никогда не сможет нормально ходить — ей приходится носить специальный корсет.

Ранее сообщалось, что вечером 30 мая 2021 года Болков в состоянии алкогольного опьянения пригласил в гости соседа. Там, угрожая карабином и ножом, Болков удерживал молодого человека в заложниках. Чтобы показать, что его намерения серьезны, бывший прапорщик несколько раз выстрелил из оружия прямо в квартире.

Через некоторое время сосед, воспользовавшись моментом, сбежал. Тогда Болков начал стрелять из окна по находившимся во дворе многоэтажного жилого дома людям. Были ранены 9-летняя девочка и сотрудник Росгвардии, прибывший на вызов.

При штурме квартиры мужчина открыл огонь по щиту, за которым укрывались бойцы спецотряда быстрого реагирования. В итоге его взяли живым с помощью светошумовой гранаты.

На месте происшествия сотрудники полиции изъяли более 70 гильз и несколько видов оружия. В результате стрельбы были повреждены восемь автомобилей, здание и павильон.