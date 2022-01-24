МИД Дании пригрозил России невиданными санкциями ЕС из-за Украины

Если Россия «снова вторгнется» на Украину, Европейский союз (ЕС) ответит «невиданными ранее» санкциями. Об этом заявил глава МИД Дании Йеппе Кофод, передает РИА Новости.

Дипломат пригрозил Москве решительными действиями и всеобъемлющими политическими и экономическими санкциями. Он отметил, что предпринятые меры будут суровей, чем ограничения, введенные в 2014 году.

Ранее о санкциях в случае вторжения России предупредил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. При этом отмечалось, что ограничения не коснутся газовой сферы и газопровода «Северный поток-2».

В свою очередь, власти Британии испугались, что применение жестких экономических санкций против России спровоцирует Москву на ответные меры, которые могут касаться сокращения поставок газа в Европу. Высокопоставленные члены правительства полагают, что Россия при введении санкций со стороны Запада может использовать в качестве оружия энергозависимость континентальных стран Европы и резко снизить поставки голубого топлива в эти государства.