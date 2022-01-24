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В ДНР сообщили о подготовке Киева к наступлению в Донбассе

ДНР сообщила о подготовке украинских военных к наступлению в Донбассе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили о том, что украинские силовики готовятся к наступлению в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

В управлении Народной милиции сообщили, что в подразделениях первой отдельной танковой бригады, в танковых батальонах 53-й и 54-й механизированных бригад, 58-й отдельной мотопехотной бригады у всего личного состава приостановлены отпуска. Командирам приказано оставаться в пунктах временной дислокации, а механиков-водителей и наводчиков досрочно выписывают из госпиталей.

Алиса Реброва
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