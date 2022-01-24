Смолов назвал главную причину проигрыша сборной России Хорватии в отборе на ЧМ

Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о выездном матче сборной России против Хорватии в рамках квалификации чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Об этом сообщается на сайте бело-голубых.

По его мнению, главной причиной проигрыша россиян стала психология. «К сожалению, тот фактор, что ничья нас устраивала, сыграл с нами злую шутку. Где-то это помешало правильно настроиться — думаю, мы проиграли еще до игры, потому что испугались», — добавил Смолов.

Форвард также заявил, что поддержал защитника сборной России Федора Кудряшова, чей автогол в матче стал единственным. «Я сказал: "Федя, перестань, пожалуйста, париться. Ты ни в коем случае не виноват и ничего не сделал"», — сказал Смолов.

Решающий матч квалификации чемпионата мира между сборными России и Хорватии прошел в Сплите 14 ноября прошлого года и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев, которые получили прямую путевку на мундиаль. Сборная России поборется за выход в финальную часть турнира в стыковых матчах.