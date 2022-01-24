Эпидемиолог назвал главную опасность омикрон-штамма

При легком течении омикрон-штамма число госпитализаций может вырасти из-за его высокой контагиозности. Такую главную опасность южноафриканского варианта вируса назвал заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«И у нас в результате реанимации будут полны не потому, что омикрон тяжелее, а потому что заболеваемость больше», — сказал Никифоров.

По словам эпидемиолога, для улучшения ситуации с коронавирусом и замедления роста числа новых случаев нужно ограничить социальные контакты — это также поможет предотвратить высокую долю занятых коек для пациентов с COVID-19, считает специалист.

Ранее иммунолог Николай Крючков назвал самые распространенные симптомы омикрон-штамма. По его словам, ими являются потеря аппетита, сильное першение в горле, общее недомогание и насморк.